Эксперт: ввод БКЛ линии московского метро позволит экономить на поездках до 30 минут

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 9 февраля. /ТАСС/. Ввод Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена позволит экономить на поездках в среднем до 30 минут. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель совета директоров "АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев, который принимает участие в World Urban Forum в Абу-Даби (ОАЭ).

"Строящаяся новая кольцевая линия представляет собой один из самых крупных в мире проектов, реализуемых в области метростроения. После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Ввод в эксплуатацию только этого проекта нашей компании позволит горожанам экономить на поездках в среднем до 30 минут", - сказал Горностаев.

Он добавил, что для посетителей World Urban Forum заработала экспозиция городского инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" в рамках стенда правительства Москвы, где можно познакомиться с транспортными проектами развития российской столицы.

"Сегодня ключевой и самой важной городской программой для "Мосинжпроекта" продолжает оставаться развитие сети московского метрополитена - именно строительству такого важного объекта транспортной инфраструктуры столицы посвящена основная тема выставочного стенда компании. Посетители форума смогут в режиме интерактивной игры погрузиться в технологию строительства подземки", - отметил Горностаев.

"Мосинжпроект" презентует на форуме еще один флагманский проект - жилой небоскреб на территории "Москва-Сити". По функциональным, визуальным и технологическим параметрам аналоги будущего объекта отсутствуют не только в России, но и в Европе, отметил Горностаев.

БКЛ - строящаяся линия московского метрополитена, которая по завершении строительства в 2021-2022 годах станет самой протяженной линией столичного метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК. Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва впервые в этом году принимает в нем участие.