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Эксперт: ввод БКЛ линии московского метро позволит экономить на поездках до 30 минут

Как сообщил председатель совета директоров "АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев, после завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире

АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 9 февраля. /ТАСС/. Ввод Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена позволит экономить на поездках в среднем до 30 минут. Об этом сообщил журналистам в воскресенье председатель совета директоров "АО "Мосинжпроект" Александр Горностаев, который принимает участие в World Urban Forum в Абу-Даби (ОАЭ).

"Строящаяся новая кольцевая линия представляет собой один из самых крупных в мире проектов, реализуемых в области метростроения. После завершения всех работ эта ветка станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Ввод в эксплуатацию только этого проекта нашей компании позволит горожанам экономить на поездках в среднем до 30 минут", - сказал Горностаев.

Он добавил, что для посетителей World Urban Forum заработала экспозиция городского инжинирингового холдинга "Мосинжпроект" в рамках стенда правительства Москвы, где можно познакомиться с транспортными проектами развития российской столицы.

"Сегодня ключевой и самой важной городской программой для "Мосинжпроекта" продолжает оставаться развитие сети московского метрополитена - именно строительству такого важного объекта транспортной инфраструктуры столицы посвящена основная тема выставочного стенда компании. Посетители форума смогут в режиме интерактивной игры погрузиться в технологию строительства подземки", - отметил Горностаев.

"Мосинжпроект" презентует на форуме еще один флагманский проект - жилой небоскреб на территории "Москва-Сити". По функциональным, визуальным и технологическим параметрам аналоги будущего объекта отсутствуют не только в России, но и в Европе, отметил Горностаев.

БКЛ - строящаяся линия московского метрополитена, которая по завершении строительства в 2021-2022 годах станет самой протяженной линией столичного метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и МЦК. Общая протяженность БКЛ с 31 станцией составит около 70 км. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

World Urban Forum

World Urban Forum был основан Организацией Объединенных Наций в 2001 году для обсуждения наиболее актуальных задач городов мира, включая устойчивое развитие, урбанизацию и преодоление негативных последствий климатических изменений. Первый форум состоялся в Найроби, Кения, в 2002 году. Москва впервые в этом году принимает в нем участие.

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