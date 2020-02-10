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Japan Airlines и "Аэрофлот" заключили соглашение о код-шеринге

Оно вступит в силу с 29 марта

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Японская авиакомпания Japan Airlines ("Джапан эйрлайнз", JAL) и российский "Аэрофлот" объявили о заключении соглашения о код-шеринге, которое вступит в силу с 29 марта этого года. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении сторон.

"Обе авиакомпании будут выполнять ежедневные рейсы между токийским аэропортом Ханэда и московским Шереметьево в соответствии с соглашением о код-шеринге, а также на стыковочных рейсах с крупными городами России и Японии, что позволит расширить спектр доступных для пассажиров опций", - говорится в сообщении. Авиабилеты по системе код-шеринга станут доступны в начале марта.

В соответствии с этой договоренностью компания Japan Airlines получит возможность добавить код "JL" на 10 основных российских направлениях между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, Москвой и Екатеринбургом, а также рядом других городов. "Аэрофлот", в свою очередь, разместит обозначение "SU" на 10 маршрутах в Японии, связывающих Токио с Саппоро, Осакой, Фукуокой и другими городами. С апреля этого года благодаря увеличению числа слотов, которые аэропорты Японии и России предоставляют российским и японским компаниям соответственно, количество рейсов между двумя странами должно возрасти примерно в два раза - до более чем 170 в неделю.

"Аэрофлот" - крупнейший российский перевозчик. В 2018 году "Аэрофлот" перевез 35,8 млн пассажиров. За январь - октябрь авиакомпания уже перевезла 31,6 млн пассажиров. Планируется, что к 2023 году группа "Аэрофлот" (в нее входят одноименная авиакомпания, "Россия", "Победа" и "Аврора") нарастит перевозки до 90-100 млн пассажиров.

Japan Airlines (основана в 1951 году) - первая международная авиакомпания в Японии. В настоящее время JAL обслуживает 349 аэропортов в 52 странах и регионах вместе со своими партнерами по код-шерингу и располагает современным парком из 230 самолетов.

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