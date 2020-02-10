Министерство энергетики на Сахалине займется вопросами газификации и модернизации сетей

ТАСС, 10 февраля. Министерство энергетики, созданное на базе регионального агентства по развитию электроэнергетики и газификации, начинает работать в Сахалинской области, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Сахалинской области начало работать министерство энергетики. Его ключевая задача - повысить качество и скорость реализации энергетических проектов в регионе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что перед новым министерством поставлена задача продолжить газификацию региона. Сейчас она выполнена на 30%, что вдвое ниже среднероссийского показателя. Кроме того, руководство нового ведомство планирует модернизировать существующую инфраструктуру.

"Многие действующие сегодня на Сахалине и Курилах электрические сети строились давно, по старым стандартам. Сейчас они не всегда выдерживают ветровые нагрузки, а в ряде случаев не соответствуют требованиям по сейсмике. Разработана программа, которая позволит реконструировать и модернизировать электросети. Предстоит большая работа", - приводятся в сообщении слова главы нового ведомства Германа Тютюкова.

Еще одно направление для работы министерства - внедрение альтернативных источников энергии, таких как ветряные электростанции и солнечные панели.

Возглавил новое министерство Герман Тютюков, который с 2010 по 2017 годы работал директором по ремонтам и реконструкции ПАО "РАО Энергетические системы Востока", принимал участие в разработке программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области. Также занимал руководящие должности в дальневосточных компаниях холдинга "Русгидро" и ПАО "Квадра". Имеет почетные звания "Заслуженный энергетик СНГ", "Заслуженный работник энергосистем Востока", награжден медалью "Строитель саммита АТЭС-2012".