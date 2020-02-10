"Ведомости": в России откроются магазины датского конкурента IKEA

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Датский мебельный ретейлер JYSK откроет первые магазины в России весной 2020 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.

Сеть будет развивать "дочка" датского JYSK - ООО "Юск". Магазины будут работать в среднем ценовом сегменте, первые торговые точки откроются в апреле 2020 года в Москве в ТЦ "Тройка" (1500 кв. м) и в одном из зданий торгово-промышленной зоны "Алтуфьево" (1200 кв. м). В магазинах будут продаваться матрасы, подушки, постельное белье, аксессуары для дома, но в будущем ассортимент может расшириться, сообщил представитель компании.

Инвестиции в открытие одного магазина, по словам представителя JYSK, составят €300-350 тыс. "План на 2020 год - минимум четыре-пять магазинов в Москве, а в ближайшие 10-15 лет - 200 точек в России", - сообщает газета.

JYSK - крупнейший мебельный ретейлер Дании. У JYSK 2,8 тыс. магазинов в 52 странах мира. Оборот за 2018-2019 финансовый год составил 28,3 млрд датских крон (около €3,8 млрд), прибыль до налогов - 3,2 млрд крон.