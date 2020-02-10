Авиакомпании РФ в январе нарастили перевозки на 6,4%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в январе 2020 года увеличили перевозки на 6,4%, до 8,86 млн пассажиров, говорится в оперативных данных Росавиации, опубликованных на сайте агентства. При этом крупнейший российский перевозчик - авиакомпания "Аэрофлот" - сократил объем перевозок на 5%, до 2,64 млн пассажиров.

"По оперативным данным, в январе текущего года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 6,4%. Пассажирооборот достиг отметки в 23,8 млрд пассажирокилометров, рост составил 8,8%, - отмечается в сообщении. - Авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 2,64 млн пассажиров (-5%)".

Снизились перевозки также у "России" (входит в "Аэрофлот") - на 11%, до 567 тыс. пассажиров. Остальные крупные авиакомпании нарастили пассажиропоток: S7 - на 67%, до 1,37 млн пассажиров, "Победа" - на 34%, до 923 тыс., "Уральские авиалинии" - на 15%, до 692 тыс.

Причины снижения

В "Аэрофлоте" снижение перевозок объяснили эффектом высокой базы.

"В конце 2018 года "Аэрофлот" открыл значительное количество новых рейсов по таким направлениям, как Нальчик, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Магас, Ижевск, Ульяновск, Ош, Бухара, Любляна, Дублин и другие. В течение 2019 года Аэрофлот "раскатывал" данные направления, лишь точечно увеличивая сеть. В результате была сформирована очень высокая база, по состоянию на январь 2019 года пассажиропоток вырос на 13,4% по отношению к январю 2018 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Кроме того, пассажироперевозки могли снизиться из-за планового временного сокращения авиапарка. "В рамках подготовки к выводу в конце 2019 года трех широкофюзеляжных Airbus A330 в связи с окончанием срока лизинга произошло плановое временное снижение емкостей", - отметили в "Аэрофлоте".

В авиакомпании "Россия" снижение пассажиропотока связывают с "унификацией парка воздушных судов на семейство Airbus A320 и связанного с этим выводом части Boeing 737-800".

"Самолеты Boeing ушли из парка в конце прошлого года, а поступление самолетов Airbus запланировано на 2020 год", - сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

В новость внесены изменения (18:54 мск) - добавлен комментарий "Аэрофлота".