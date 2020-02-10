Москва представит обзор устойчивого развития по методике ООН-Хабитат в июле

АБУ-ДАБИ, 10 февраля. /ТАСС/. Исследование устойчивого развития Москвы, выполненное в соответствии с методикой программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат), будет представлено в середине 2020 года. Об этом сообщил в понедельник глава департамента градостроительной политики Москвы Владимир Левкин на встрече российской делегации с заместителем генерального секретаря ООН, руководителем программы ООН-Хабитат Маймуной Мохд Шариф на полях Всемирного урбанистического форума.

"Мы подтверждаем, что совместно с вами мы делаем это исследование. У нас вся техническая сторона уже с вашими коллегами отработана. Наша совместная задача - не позднее десятых чисел июля получить результат и показать его мэру Москвы Сергею Собянину", - сказал он.

Шариф напомнила, что предложение включить Москву в рейтинг устойчивого городского развития было выдвинуто в ходе Московского урбанистического форума в 2019 году. Такое исследование было презентовано в 2019 году в Нью-Йорке, по методике рейтинга было оценено развитие 17 городов мира.

"Мы заинтересованы в том, чтобы исследование прошло и в Москве, и в других городах вашей страны, поскольку Россия уже является лидером во многих областях", - сказала она.

ООН-Хабитат - программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам, основанная в 1978 году. ООН-Хабитат проводит глобальную кампанию в области управления городским хозяйством, задача которой - повышение местного потенциала для эффективного городского управления, оперативного реагирования на городские проблемы органами власти совместно с гражданским обществом.