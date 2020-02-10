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Ферму на 3 тыс. коров французской породы построят в Северной Осетии в 2023 году

Стоимость проекта составит 3 млрд рублей, для его реализации республика предоставила более 1 тыс. га земли

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 февраля. /ТАСС/. Агропромышленный холдинг "Мастер-Прайм. Березка" в 2023 году построит в Северной Осетии ферму на 3 тыс. коров французской породы. Об этом ТАСС сообщила директор компании Лариса Бекузарова.

"Уже весной мы начнем строительство фермы в Алагирском районе. Проект будет реализовываться в течение трех лет - от закладки первого камня до выпуска первой продукции. Ферма будет <...> рассчитана на 3 тыс. голов элитной французской породы Монбельярд", - сказала Бекузарова.

Стоимость проекта составит 3 млрд рублей.

Кроме фермы компания также будет строить в Ардонском районе завод по переработке молока мощностью порядка 60 т в смену. Полученное молоко от французской породы коров позволит производить сорт твердого сыра "Конте". В настоящее время имеющийся у компании завод перерабатывает до 10 т молока в смену. Реализация проекта позволит создать 250 новых рабочих мест.

Для реализации проекта республика предоставила более 1 тыс. га земли.

"Мастер-Прайм. Березка" - первое в Северной Осетии предприятие с полным циклом производства и переработки молока. Оно включает собственную сырьевую, кормовую базу и молокоперерабатывающий комбинат по выпуску натуральной молочной продукции. Компания реализует продукцию на территории республики в 10 фирменных магазинах. Организация производит 48 наименований молочной продукции.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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