МТС привлекла 30 млрд рублей у ВТБ для рефинансирования долга

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Компания МТС привлекла у банка ВТБ кредит объемом в 30 млрд рублей, средства будут направлены на рефинансирование долга компании. Об этом сообщила пресс-служба российского телекоммуникационного оператора.

"ПАО "МТС" объявляет о привлечении шестилетнего кредита банка ВТБ на 30 млрд руб. для рефинансирования текущего долга компании. Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 млрд руб., открытой в мае 2018 г. Привлеченные средства будут направлены на досрочное погашение одного из действующих кредитов МТС, истекающего в 2020 г.", - говорится в сообщении.

По словам вице-президента МТС по финансам Андрея Каменского, компания на фоне улучшения макроэкономической ситуации продолжает работать над снижением процентных ставок долгового портфеля, увеличивая срок погашения обязательств и диверсифицируя источники финансирования. "Привлечение нового кредита от банка ВТБ является очередным шагом по укреплению наших взаимовыгодных отношений, позволяя нам рефинансировать на более выгодных условиях текущие обязательства компании", - сказал он.

Чистый долг МТС в III квартале 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 35,3%, до 307 млрд рублей, капзатраты - на 2,9%, до 21,8 млрд рублей.