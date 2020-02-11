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Счетная палата проверит использование наследия ЧМ-2018 и подготовку к Универсиаде

Проверка коснется, в частности, Минспорта, правительства Красноярского края, АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Счетная палата РФ проверит в текущем году использование наследия чемпионата мира по футболу в 2018 году, говорится в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на 2020 год.

Также Счетная палата проверит использование средств на подготовку к проведению зимней Универсиады 2019 года, состоявшейся в Красноярске. Проверка коснется, в частности, Минспорта РФ, правительства Красноярского края, АНО "Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года".

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. С 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске состоялась зимняя Универсиада - всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования.

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Россия
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