Nikkei: Toyota остановила несколько производственных линий в Японии из-за проблем в КНР

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила несколько производственных линий на своем заводе по производству двигателей в префектуре Айти на главном японском острове Хонсю в связи с проблемами на ее сборочных предприятиях в Китае. Об этом сообщила во вторник на своем интернет-сайте ведущая деловая газета страны Nikkei .

Toyota Motor ранее планировала возобновить работу четырех своих заводов в КНР в самом начале февраля, после выходных по случаю лунного Нового года, затем она отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом, не улучшилась. Теперь корпорация планирует начать производство в КНР после 17 февраля. Соответственно, остановлены производственные линии в Японии, где собираются двигатели для заводов в Китае.

Накануне автоконцерн Nissan также объявил о приостановке работ на одном из своих заводов в Японии в связи с перебоями в поставках комплектующих из Китая из-за вспышки пневмонии. Проблемы вызваны различными мерами властей КНР по предотвращению распространения коронавируса, что привело к нарушению производственных цепочек.