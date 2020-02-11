{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Nikkei: Toyota остановила несколько производственных линий в Японии из-за проблем в КНР

Проблемы вызваны различными мерами китайских властей по предотвращению распространения коронавируса, что привело к нарушению производственных цепочек

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила несколько производственных линий на своем заводе по производству двигателей в префектуре Айти на главном японском острове Хонсю в связи с проблемами на ее сборочных предприятиях в Китае. Об этом сообщила во вторник на своем интернет-сайте ведущая деловая газета страны Nikkei.

На эту тему
Китайский вирус vs мировая экономика. Как рынки переживают болезнь

Toyota Motor ранее планировала возобновить работу четырех своих заводов в КНР в самом начале февраля, после выходных по случаю лунного Нового года, затем она отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом, не улучшилась. Теперь корпорация планирует начать производство в КНР после 17 февраля. Соответственно, остановлены производственные линии в Японии, где собираются двигатели для заводов в Китае.

Накануне автоконцерн Nissan также объявил о приостановке работ на одном из своих заводов в Японии в связи с перебоями в поставках комплектующих из Китая из-за вспышки пневмонии. Проблемы вызваны различными мерами властей КНР по предотвращению распространения коронавируса, что привело к нарушению производственных цепочек.

Теги
ЯпонияКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Минск ведет забор технологической нефти из "Дружбы"
Транзит нефти не затронут, указали в "Белнефтехиме"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС