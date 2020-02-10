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Китайская вирусная пневмония

Nikkei: Nissan приостановит производство на одном из заводов в Японии из-за коронавируса

Такое решение связано с перебоями поставок комплектующих из Китая

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Автоконцерн Nissan приостановит производство на одном из своих заводов в Японии в связи с перебоями поставок комплектующих из Китая, где выявлена вспышка коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета Nikkei.

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По ее сведениям, речь идет о предприятии в юго-западной префектуре Фукуока, где собираются в том числе автомобили, идущие на экспорт. Завод стал испытывать нехватку деталей, поставляемых из КНР, поскольку там действуют различные меры по предотвращению распространения нового заболевания, в результате чего некоторые производственные цепочки нарушены.

Сборочные линии на заводе в Фукуоке будут приостановлены в период с 14 по 17 февраля, пока детали не начнут вновь поступать из Китая. На этом предприятии производится около 400 тыс. автомобилей в год.

Теги
ЯпонияКитайКитайская вирусная пневмония
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