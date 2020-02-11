{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минск ответил на обвинения в утаивании информации об инцидентах на БелАЭС

Власти Белоруссии отметили, что информируют общественность о подобных случаях согласно установленному МАГАТЭ порядку

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия информирует общественность о ходе строительства БелАЭС, а в случае возникновения инцидентов сообщает о них согласно установленному МАГАТЭ порядку. Об этом заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованному во вторник.

Так он прокомментировал обсуждение в СМИ доклада Департамента госбезопасности Литвы, где утверждается, что белорусские власти якобы скрывают информацию о реальной ситуации на БелАЭС. В частности, согласно представленной в докладе информации, в конце июня 2019 года халатные действия рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, привели к возникновению пожара.

"Что касается так называемого "засекреченного инцидента", данный случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе, произошел в мае 2019 года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил в неустановленном месте рядом с ведром с краской, что привело к воспламенению краски и задымлению помещения", - рассказал Михадюк.

По его словам, порядок уведомлений о происшествиях на АЭС определен МАГАТЭ. "Данное происшествие по регламенту не требует уведомления. Инцидент произошел в пешеходно-кабельном тоннеле, где производились покрасочные работы стен и потолка. Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было, а также не было угрозы к подготовке к завозу ядерного топлива, которое на площадку не поступало", - пояснил замминистра.

По его словам, возгорание было оперативно устранено, случай был зарегистрирован, расследован в установленном порядке, виновные привлечены к ответственности. "Если бы возгорание привело к повреждениям оборудования или строительных конструкций, влияющих на безопасность АЭС, общественность была бы проинформирована", - сказал замминистра.

Он обратил внимание на то, что Белоруссия предлагала Литве при рассмотрении вопроса по БелАЭС в рамках Конвенции Эспо определить регламент уведомления и уровень происшествий, однако встречных предложений не получила. "Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах", - заметил Михадюк. Он подчеркнул, что на протяжении всего периода сооружения БелАЭС белорусская сторона принимает экспертов, организовывает пресс-туры, проводит экскурсии для граждан. Ежегодно объекты БелАЭС посещают представители международных организаций в области ядерной энергетики.

БелАЭС и Литва

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Литва занимает категорическую позицию в отношении БелАЭС, полагая, что станция, расположенная рядом от границы с Литвой, представляет угрозу для национальной безопасности страны. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Минск ведет забор технологической нефти из "Дружбы"
Транзит нефти не затронут, указали в "Белнефтехиме"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС