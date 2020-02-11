Минск ответил на обвинения в утаивании информации об инцидентах на БелАЭС

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия информирует общественность о ходе строительства БелАЭС, а в случае возникновения инцидентов сообщает о них согласно установленному МАГАТЭ порядку. Об этом заявил заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня", опубликованному во вторник.

Так он прокомментировал обсуждение в СМИ доклада Департамента госбезопасности Литвы, где утверждается, что белорусские власти якобы скрывают информацию о реальной ситуации на БелАЭС. В частности, согласно представленной в докладе информации, в конце июня 2019 года халатные действия рабочих в первом блоке АЭС, рядом с реактором, привели к возникновению пожара.

"Что касается так называемого "засекреченного инцидента", данный случай возгорания в металлическом ведре остатка краски, приготовленной на растворителе, произошел в мае 2019 года по вине одного из рабочих, который в нарушение правил техники безопасности закурил в неустановленном месте рядом с ведром с краской, что привело к воспламенению краски и задымлению помещения", - рассказал Михадюк.

По его словам, порядок уведомлений о происшествиях на АЭС определен МАГАТЭ. "Данное происшествие по регламенту не требует уведомления. Инцидент произошел в пешеходно-кабельном тоннеле, где производились покрасочные работы стен и потолка. Никакой угрозы для здания реактора и технологических систем не было, а также не было угрозы к подготовке к завозу ядерного топлива, которое на площадку не поступало", - пояснил замминистра.

По его словам, возгорание было оперативно устранено, случай был зарегистрирован, расследован в установленном порядке, виновные привлечены к ответственности. "Если бы возгорание привело к повреждениям оборудования или строительных конструкций, влияющих на безопасность АЭС, общественность была бы проинформирована", - сказал замминистра.

Он обратил внимание на то, что Белоруссия предлагала Литве при рассмотрении вопроса по БелАЭС в рамках Конвенции Эспо определить регламент уведомления и уровень происшествий, однако встречных предложений не получила. "Мы также не получаем данных от литовской стороны по подобным происшествиям на Игналинской АЭС и сопутствующих объектах, хотя имеем информацию о таких прецедентах", - заметил Михадюк. Он подчеркнул, что на протяжении всего периода сооружения БелАЭС белорусская сторона принимает экспертов, организовывает пресс-туры, проводит экскурсии для граждан. Ежегодно объекты БелАЭС посещают представители международных организаций в области ядерной энергетики.

БелАЭС и Литва

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году. Литва занимает категорическую позицию в отношении БелАЭС, полагая, что станция, расположенная рядом от границы с Литвой, представляет угрозу для национальной безопасности страны. Вильнюс также инициировал введение запрета на покупку странами Балтии и ЕС электроэнергии от БелАЭС.