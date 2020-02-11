Лукашенко призвал белорусские каналы выпускать свою телепродукцию, а не покупать чужую

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости белорусским телеканалам создавать больше собственной телепродукции, отходя от зарубежных платформ. Об этом он заявил во вторник на совещании с руководителями ведущих государственных средств массовой информации.

"Далеко не все, что там есть, хорошего качества, нужно больше своей телепродукции, - сказал президент, слова которого приводит агентство БелТА. - Когда мне говорят, что [руководитель Общенационального телевидения Белоруссии Марат] Марков сидит на платформе ОРТ (Общественное российское телевидение, название Первого канала РФ до 2002 года - прим. ТАСС), я просто этого даже не понимаю. Наше пространство, наше телевидение, наш канал ОНТ, и неплохой, - пора уже решить главную проблему: это наше, а если кто-то хочет сюда прийти - пожалуйста, как мы туда".

Лукашенко уточнил: кто хочет вещать в Белоруссии, должен платить деньги, спрашивать разрешения. "Дайте свой товар, продукт, мы посмотрим, может быть. Это первейшая обязанность", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что на информационном поле жесточайшая конкуренция, и Белоруссия со всех сторон пронизана различными медийными потоками, многие из них откровенно деструктивны. "Беларусь находится в самом сложном в этом плане отношении. И не надо нас, допустим, сравнивать с государствами, такими, вроде бы, как мы - Швейцарией, Австрией и так далее. Абсолютно нельзя, потому что эти государства существуют в составе мощного, огромного Европейского союза, - сказал Лукашенко. - И они всегда опираются на своих союзников, и, по крайней мере, в спину им не стреляют".

По его словам, Белоруссия "находится в таком положении, что ей и от союзников достается, и от соперников или врагов, как мы их называли". "И в этом плане Беларусь простреливается со всех сторон. Да и в крупных зарубежных СМИ в отношении нашей страны часто появляются инсинуации, а порой и вовсе идет заведомая ложь и клевета", - сказал президент.