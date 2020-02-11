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"Роснефть" в 2019 году за счет "сдерживания добычи" выполнила условия соглашения ОПЕК+

Глава компании Игорь Сечин отметил, что сделка повлияла "на ценовые параметры на рынке"

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в России по добыче компания "Роснефть" по итогам 2019 года сохранила уровень производства на уровне 2018 года, добыв 285,5 млн тонн углеводородов. Об этом глава компании Игорь Сечин сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Объем добычи по итогам 2019 года остался на уровне предыдущего года - это 285,5 млн тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте). И при этом среднесуточный уровень добычи составил 5,8 млн баррелей в сутки. Это очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли", - отчитался он.

Сечин добавил, что компания полностью выполнила условия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. "Ограничения ОПЕК+ мы выполняли, и это привело к некоторому сдерживанию добычи", - сказал он, отметив, что сделка повлияла "на ценовые параметры на рынке".

Глава компании добавил, что уровень удельных затрат на добычу "Роснефти" в 2019 году составил $3,2 на баррель нефтяного эквивалента, что является лучшим показателем в мире.Сечин отметил, что расходы на добычу "самые низкие в мире среди публичных [нефтяных] компаний".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин на встрече с Сечиным может затронуть тему сделки ОПЕК+ и ее возможного углубления.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/ с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

В среду глава Минэнерго Александр Новак проведет совещание с российскими нефтяниками по вопросу дальнейшей реализации сделки ОПЕК+.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСечин, Игорь Иванович
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