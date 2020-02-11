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Счетная палата будет реже мониторить использование банками средств на их докапитализацию

Ведомство будет проводить мониторинг ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и представлять соответствующую информацию Госдуме

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла постановление, согласно которому Счетной палате РФ предлагается изменить периодичность мониторинга направления использования банками средств субординированных кредитов с ежеквартальной на ежегодную.

Речь идет о субординированных кредитах (займах, депозитах, облигационных займах), которые были выданы им в целях докапитализации в соответствии с законом, принятым в декабре 2014 года. Сейчас соответствующую информацию по итогам мониторинга Счетная палата предоставляет в Думу ежеквартально. Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку провел обсуждение с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и с Банком России, и предложение Счетной палаты об изменении периодичности мониторинга было поддержано, отметила зампредседателя комитета по контролю и регламенту Ирина Марьяш.

По ее словам, обязательства банков, которые были взяты ими по соглашению с АСВ - увеличение не менее чем на 1% уровня кредитования приоритетных отраслей и ограничение по фонду оплаты труда персонала, - должны были выполняться в течение трех лет. Еще одно обязательство - по соблюдению банками условий распоряжения полученными облигациями федерального займа, но его соблюдение оценивается только по итогам календарного года, сказала Марьяш.

В связи с этим Счетной палате РФ предлагается проводить мониторинг направления использования банками средств субординированных кредитов согласно законодательству о страховании вкладов физических лиц в банках РФ и о Центральном банке РФ ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и представлять соответствующую информацию Госдуме. В случае обнаружения нарушений использования банками средств субординированных кредитов - оперативно представлять соответствующую информацию нижней палате парламента.

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