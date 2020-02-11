{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф сообщил, что подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей идет по плану

Ранее сообщалось, что банк может подключиться к СБП к концу марта этого года

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подключение Сбербанка к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России идет по плану, каких-либо изменений в сроках нет. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

Ранее сообщалось, что Сбербанк может подключиться к СБП к концу марта этого года.

"Что касается подключения (к СБП), то все идет по плану. Пока никаких сдвижек нет", - сказал он.

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Ростех интересуется долей в российско-венесуэльском банке
Интерес к доле в "Еврофинанс Моснарбанке" также проявляет менеджмент кредитной организации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС