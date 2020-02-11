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Минфин 12 февраля проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Инвесторам предложат ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 и 26232

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов проведет 12 февраля аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года и ОФЗ-ПД выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся уровням доходности.

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