"Газпром" может выплатить более щедрые дивиденды за 2019 год, чем ожидалось

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год. Об этом в интервью Bloomberg сказал зампред правления холдинга Фамил Садыгов.

"Учитывая интересы наших акционеров, руководство "Газпрома" может принять знаковое решение: в первый год перехода на новую дивидендную политику оговоренные в ней корректировки чистой прибыли будут применяться лишь частично, либо не будут применяться вовсе", - сказал он.