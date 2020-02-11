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"Газпром" может выплатить более щедрые дивиденды за 2019 год, чем ожидалось

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год. Об этом в интервью Bloomberg сказал зампред правления холдинга Фамил Садыгов.

"Учитывая интересы наших акционеров, руководство "Газпрома" может принять знаковое решение: в первый год перехода на новую дивидендную политику оговоренные в ней корректировки чистой прибыли будут применяться лишь частично, либо не будут применяться вовсе", - сказал он.

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