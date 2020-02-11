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Минобороны отсудило у "Северной верфи" 490,7 млн рублей

Речь идет о неустойке по контракту о строительстве корабля проекта 18280, названного в честь вице-адмирала Ивана Хурса, который ВМФ получил в июне 2018 года вместо первого квартала того же года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с завода "Северная верфь" 490,7 млн рублей по иску, поданному Минобороны РФ в ноябре 2018 года. Об этом говорится в опубликованной во вторник резолютивной части определения суда.

"Взыскать с ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в пользу Министерства обороны РФ по государственному контракту от 19 июня 2013 года неустойку в размере 490,7 млн рублей", - говорится в документе.

ТАСС запросил комментарий у предприятия в связи с решением суда.

Согласно данным на сайте госзакупок, речь идет о контракте, в рамках которого в 2013 году верфь заложила корабль проекта 18280, названный в честь вице-адмирала Ивана Хурса. Военно-морской флот России получил его в июне 2018 года вместо первого квартала того же года.

Корабли проекта 18280 призваны обеспечивать связь и управление флотом. Они имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн, скорость хода достигает 20 узлов, дальность плавания составляет 8 тыс. миль. Головное судно проекта "Юрий Иванов", заложенное в 2004 году, было передано Северному флоту в 2015 году.

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