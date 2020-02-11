"Газпром" может увеличить объемы поставок по "Турецкому потоку" в Европу

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Газпром" может рассмотреть вопрос о переносе части объемов газа "Турецкого потока" с рынка Турции на европейский при условии, если спрос на газ в стране будет снижаться. Об этом на Дне инвестора в Нью-Йорке сообщила замглавы "Газпрома" Елена Бурмистрова.

"Конечно, в условиях конъюнктуры турецкого рынка может быть обсужден вопрос о переносе части объемов на вторую нитку ["Турецкого потока"]. Но пока мы смотрим достаточно оптимистично на происходящее", - сказала она, отвечая на вопрос, может ли быть рассмотрен перенос части объемов газа с турецкой нитки на европейскую при условии дальнейшего снижения спроса на газ в Турции. Бурмистрова напомнила, что мощность газопровода составляет 31,5 млрд куб. м, он состоит из двух ниток, одна из которых нацелена на турецкий рынок, другая - на европейский.

В ходе своего выступления Бурмистрова сказала, что объем закупок газа в Турции существенно сократился по ряду внутренних причин. Тем не менее, в целом, по ее словам, прогнозы по объемам потребления газа в Турции оптимистичные. "У нас лучший год был 2017, когда мы поставили в Турцию порядка 29 млрд куб. м газа. Это был второй рынок для нас после Германии", - отметила она.