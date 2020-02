Власти США изучат закупки Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft за последние 10 лет

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Федеральная торговая комиссия (ФТК) США начинает расследование закупок более мелких фирм и компаний, произведенных за последние десять лет пятью крупнейшими американскими технологическими корпорациями - Alphabet, которой принадлежит компания Google, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. Об этом говорится в распространенном вторник заявлении регулятора.

ФТК затребовал у них "предоставить информацию о предыдущих приобретениях, о которых антимонопольным органам не сообщалось". "Согласно требованию, Alphabet Inc. (включая Google), Amazon.com, Inc., Apple Inc., Facebook, Inc., and Microsoft Corp. обязаны предоставить информацию и документы об условиях, объеме, структуре и целях сделок, которые каждая компания осуществила в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года", - отмечается в документе.

Комиссия намерена выяснить, "совершали ли крупные технологические компании потенциально антиконкурентные приобретения зарождающихся или возможных конкурентов".

"Данная инициатива позволит комиссии более внимательно изучить приобретения в этом важном секторе, а также оценить, получают ли госведомства надлежащее уведомление о сделках, которые могут нанести ущерб конкуренции, - сказал председатель ФТК Джозеф Симонс. - Это поможет нам продолжать поддерживать технологические рынки открытыми и конкурентоспособными на благо потребителей".