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Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном

Продажи Galaxy Z Flip в США начнутся 14 февраля
Описание
© AP Photo/Jeff Chiu

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Как пояснила представитель Samsung Ребекка Херст, в разложенном состоянии у телефона 6,7-дюймовый экран. По словам Херст, экран изготовлен с применением очень тонкого стекла. Galaxy Z Flip будет доступен в черном, золотом и фиолетовом цветах. Продажи в США начнутся 14 февраля.

По словам Херст, минимальная цена в США составит $1380.

Теги
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