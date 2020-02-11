Samsung представил новый смартфон со складывающимся экраном

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Южнокорейская корпорация Samsung представила во вторник на презентации в Сан-Франциско (штат Калифорния) новый смартфон со складывающимся экраном, он получил название Galaxy Z Flip. Трансляция пресс-конференции идет на сайте компании.

Как пояснила представитель Samsung Ребекка Херст, в разложенном состоянии у телефона 6,7-дюймовый экран. По словам Херст, экран изготовлен с применением очень тонкого стекла. Galaxy Z Flip будет доступен в черном, золотом и фиолетовом цветах. Продажи в США начнутся 14 февраля.

По словам Херст, минимальная цена в США составит $1380.