Минтранс предложил ввести квоту для местных жителей на авиарейсах между Колымой и Москвой

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Минтранс предложил ввести квоту для жителей Магаданской области на авиарейсах, которые курсируют между этим регионом и Москвой, гарантировав места в самолетах на этом направлении по плоским тарифам для местных жителей. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Замминистра транспорта РФ Александр Юрчик в среду сообщил, что новые правила применения "плоских" тарифов "Аэрофлота" при перелетах на Дальний Восток могут протестировать в Магаданской области. По его словам, сейчас Минтранс и Минвостокразвития готовят предложения по новой системе "плоских" тарифов. В конце октября 2019 года в ходе совещания с участием вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева губернатор Колымы Сергей Носов сообщил, что до 70% билетов в регион по плоским тарифам используют вахтовики, которые летают шесть раз в год, тогда как жители региона - по одному-два раза.

"Мы получили предложение от Минтранса по введению квот на рейсах Магадан - Москва - Магадан: не менее 40% по плоским тарифам на каждый рейс, 30% - по субсидированным билетам, оставшийся емкостной ресурс в 30% - по коммерческим тарифам. Таким образом, фактически 70% мест в самолете на каждом рейсе будут за колымчанами. Но тогда никто больше не сможет приобрести билеты по привлекательным тарифам. Это может относиться к родственникам, друзьям, знакомым, колымчанам-ветеранам, которые уехали, но иногда хотят вернуться и повстречаться с друзьями", - сказал Носов.

Он уточнил, что окончательное решение должно быть принято с учетом мнений жителей региона. По словам губернатора, на 2019 год Минтранс подтвердил количество билетов по "плоским" тарифам в объеме 2019 года плюс 1 тыс. билетов, также есть договоренность о том, что при необходимости будет организован дополнительный рейс.

"Плоский" тариф подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов. Как заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос представительницы Камчатского края, программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет. Практику также могут расширить на другие регионы, которые сейчас в программу не входят.