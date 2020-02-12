Объем инвестиций в основной капитал в Бурятии в 2019 году составил 55 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 12 февраля. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в Бурятии по итогам 2019 года составил около 55 млрд рублей, прирост оценивается в 7-8%. Об этом сообщил ТАСС глава республики Алексей Цыденов.

"До 2016 года мы шли вниз, сейчас выправились, три года как идем вверх - идет стабильный рост вложений в основной капитал, рост промышленного производства - 7%-8% процентов в год стабильно. У нас сейчас пик - 55 млрд рублей инвестиций в основной капитал", - сказал Цыденов, напомнив, что в 2016 году было 43 млрд рублей.

Рост, по словам главы республики, наблюдается за счет таких секторов экономики, как добыча полезных ископаемых, промышленность, обрабатывающая промышленность. "Началась добыча флюоритов на Эгитинском месторождении, инвестор зашел на Озерный ГОК - там 77 млрд рублей внебюджетных инвестиций планируется, в Окинском районе - добыча кварцитов, тоже на месторождение зашел инвестор", - сказал Цыденов.

Также он добавил, что Улан-Удэнский авиазавод подписал экспортный контракт на $1,9 млрд на производство вертолетов Ми-171А2, по линии Рособоронэкспорта. "Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод сейчас тысячу секций выпускает в год. В лучший советский период они делали 65 секций в месяц, и это были их рекорды, а сейчас - 85. Локомотивы на ремонт в Улан-Удэ идут из разных городов - от Воронежа до Владивостока, - отметил глава Бурятии. - Улан-Удэнское приборостроительное объединение диверсифицировало производство продукции: по соглашению с Россетями предприятие производит интеллектуальные приборы учета электроэнергии".

Ранее глава республики также сообщал, что велика доля инвестиций и в сфере транспорта - это строительство и ремонт дорог, реконструкция железнодорожного вокзала, строительство терминала в аэропорту Байкал и прочее.

По последним данным, портфель инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в Бурятии, состоит из более чем 100 проектов общей стоимостью более 600 млрд рублей.