{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более трети россиян в 2019 году потратили на отпуск более 150 тыс. рублей

Вторым по популярности ответом стали траты на отпуск в размере от 60 до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более трети российских путешественников (41,3%) в 2019 году потратили на отпуск более 150 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, подготовленного для ТАСС.

Опрос проходил в рассылке для клиентов сервиса, в нем приняли участие 1 тыс. 210 человек.

Из тех, кто потратил на отпуск в прошлом году больше 150 тыс. руб., 11,5% сообщили, что отдых обошелся им в более чем 200 тыс. рублей, 8,2% - 300 тыс. рублей, а 9% - свыше 400 тыс. рублей. Вторым по популярности ответом стали траты на отпуск в размере от 60 до 100 тыс. рублей на поездки, так ответил каждый пятый опрошенный (19,9%). На сумму от 100 до 150 тыс. рублей отдохнули 16,6% опрошенных. Менее 40 тыс. рублей на отпуск потратили 8% участников опроса, в 40-60 тыс. уложились 13,3% респондентов.

При этом почти все опрошенные (91,9%) в 2019 году хотя бы раз совершили путешествие. Из тех, кто никуда не ездил, большинству не хватило денег на отпуск, у части были другие дела, а часть респондентов ответила, что было много работы и не получилось найти время для поездки.

Больше половины опрошенных (54,1%) предпочитают отдыхать за границей. Комбинируют отдых в России и за рубежом 39,7% респондентов, при этом только в России любят отдыхать 6,2% опрошенных.

Большинство опрошенных сообщили, что могут позволить себе больше одного путешествия за год. Так, 23% дважды выезжали на отдых в прошлом году, 23,9% совершили три поездки, 21,6% - четыре или пять поездок, 17,2% совершили больше шести поездок. Одно путешествие в год могут позволить себе 14,3% опрошенных.

Траты в зависимости от возраста и вида туризма

Согласно опросу, больше всего на отпуск в прошлом году тратили респонденты в возрасте от 19 до 25 лет, 22% из них отметили, что отдых обошелся им в 150-200 тыс. рублей. Большинство путешественников в возрасте от 41 до 60 лет чаще всего тратили на отдых в прошлом году 100-150 тыс. рублей. Вариант ответа 60-100 тыс. рублей чаще всего выбирали путешественники в возрасте от 26 до 40 лет и старше 60 лет.

Больше всего на путешествия тратят россияне, отдыхающие за границей, свидетельствуют результаты опроса. В этой категории траты в основном составляют от 60 до 100 тыс. рублей. А вот те, кто выбирают отдых только в России, могут уложиться и в 40 тыс. рублей.

Большинство (16,6%) москвичей в прошлом году потратили на отдых от 60 до 100 тыс. рублей, еще 15,6% - более 200 тыс. рублей, а 15% отметили, что отпуск обошелся им в 100-150 тыс. рублей.

Отпуск жителей Подмосковья оказался бюджетней, отмечают аналитики: 29% потратили 40-60 тыс. рублей, 25,4% - от 60 до 100 тыс. рублей, а 16,3% оказались менее экономными и потратили 100-150 тыс. рублей.

В Петербурге 20% ответили, что отпуск обошелся им в сумму от 100 до 150 тыс. рублей, 18,3% уложились в сумму от 40 до 60 тыс. рублей, а 16,6% потратили от 60 до 100 тыс. рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минтранс предложил ввести квоту для местных жителей на авиарейсах между Колымой и Москвой
Губернатор региона Сергей Носов сообщил, что окончательное решение должны принять с учетом мнения местных жителей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС