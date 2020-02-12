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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила 53 млрд рублей

Это почти в три раза больше, чем годом ранее

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Российских железных дорог" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2019 года составила 53 млрд рублей, что практически в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в ходе заседания Совета Федерации глава холдинга Олег Белозеров.

"Компания заработала прибыль в размере 53 млрд рублей", - сказал он.

В 2018 году чистая прибыль РЖД по РСБУ составила 18 млрд рублей. Фактический результат в 2019 году практически в два раза превысил и прогнозы холдинга - планировалось получить 27 млрд рублей чистой прибыли. Как ранее сообщил на заседании правления РЖД Белозеров, прогноз по прибыли на 2020 год составляет 50 млрд рублей.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
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