Комитет Думы поддерживает политику по "национализации" СМИ и интернет-ресурсов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи поддерживает политику по ограничению иностранного участия в российских СМИ и информационных ресурсах. Об этом в среду журналистам заявил председатель комитета Александр Хинштейн.

"В целом, госполитика, направленная на национализацию и СМИ, и информационных ресурсов, комитетом поддерживается. А дальше все уже зависит от конкретных деталей и техники исполнения", - сказал Хинштейн, комментируя позицию комитета в отношении концепции законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Ранее в среду комитет отправил документ на доработку автору инициативы депутату Антону Горелкину. Законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, был внесен в Госдуму в конце июля.