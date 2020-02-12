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В "Белнефтехиме" заявили, что не ограничивали поставки нефтепродуктов сетям российских АЗС

"Лукойл" ранее сообщал, что белорусские НПЗ не в полном объеме выполняют контрактные обязательства по поставкам

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Концерн "Белнефтехим" не принимал решений об ограничении поставок нефтепродуктов сетям российских АЗС на территории Белоруссии. Об этом заявил ТАСС в среду пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

"Концерн "Белнефтехим" не ограничивал поставки нефтепродуктов сетям российских АЗС, несмотря на сложную ситуацию с поставками нефти в республику", - отметил пресс-секретарь концерна.

11 февраля НК "Лукойл" сообщила, что белорусские НПЗ не в полном объеме выполняют контрактные обязательства по поставкам, в связи с чем были введены ограничения на продажу топлива в сети АЗС "Лукойла" на территории Белоруссии.

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