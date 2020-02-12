Центр Хруничева погасил все долги по пусковым услугам с 2011 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон" и "Ангара") полностью рассчитался по своим долгам по пусковым услугам, которые были у предприятия с 2011-го до 2019 год. Об этом сообщил в среду журналистам гендиректор предприятия Алексей Варочко.

"Мы рассчитались со всеми крупными поставщиками, перед которыми была задолженность с 2011 года по пусковым услугам, на сегодняшний день задолженность по всем пусковым услугам - ноль. У нас самый крупный долг остается перед ЦЭНКИ в объеме 700 млн рублей", - сказал Варочко.

По его словам, у предприятия сейчас нет задолженности по налогам, зарплате и коммунальным платежам.

Он добавил, что Центр Хруничева реструктурирует свои кредиты перед банками в объеме 34 млрд рублей в первом полугодии 2020 года.

"Банковские кредиты остались, но по ним принято решение, и в ближайшее время по ним будет закрыт вопрос. 34 млрд рублей будут реструктурированы. Я полагаю, что в ближайшее время мы эти работы проведем, в первом полугодии", - сказал Варочко.

При этом, по его словам, на сегодняшний день Центр Хруничева, с учетом полученной государственной поддержки, практически полностью рассчитался с другими кредиторами. "Из 11 млрд рублей долга, который мы были должны нашим контрагентам, на сегодняшний день у нас задолженность остается в объеме 3,1 млрд рублей, но в марте этого года она снизится до 1,7 млрд рублей", - уточнил он.

В 2019 году в рамках программы финансового оздоровления Центра Хруничева на его поддержку планировалось выделить из федерального бюджета 44,348 млрд рублей.

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года. В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года Рогозин доложил Путину, что долговая нагрузка на предприятие уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.