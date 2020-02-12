В Минске заявили, что Белоруссия не заключала контрактов на поставки американской нефти

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Белоруссия не заключала контрактов на поставки нефти из США. Об этом сообщил в среду первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Никаких контрактов с американцами нет", - приводит его слова агентство БелТА.

В начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о готовности своей страны обеспечить республику энергоресурсами, в том числе нефтью, в полном объеме по конкурентным ценам.

Москва и Минск не подписали контракты на поставку в Белоруссию российских углеводородов, старые соглашения истекли 31 декабря. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировки. Загрузка нефтеперерабатывающих предприятий была снижена до минимального технологически разрешенного уровня. 4 января возобновились разовые контракты на поставку сырья на белорусские НПЗ компаниями группы "Сафмар". 11 февраля концерн "Белнефтехим" сообщил, что республика ведет забор технологической нефти для перерабатывающих предприятий из веток трубопровода "Дружба", не затрагивая транзит.