Банк "Траст" в 2020 году продаст бизнес-центр Dominion Tower, спроектированный Захой Хадид

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Банк непрофильных активов "Траст" планирует в 2020 году продать 20 объектов недвижимости, выручив 8 млрд рублей. К продаже, в частности, планируется единственное офисное здание, построенное в России по проекту известного британского архитектора Захи Хадид, - Dominion Tower, сообщил в среду на пресс-конференции президент - председатель правления банка Александр Соколов.

"20 объектов недвижимости мы запланировали продать в этом году и выручить не менее 8 млрд рублей", - сказал Соколов.

В материалах банка указывается, что продать, в частности, планируется бизнес-центр Dominion Tower на улице Шарикоподшипниковская на юго-востоке Москвы. По информации на сайте "Траста", цена объекта составляет 3,2 млрд рублей включая НДС. Заявки принимаются до 29 февраля.

"На самом деле, весь портфель выставлен на продажу, просто когда мы говорим, что эти объекты мы планируем продать, это значит, что на достаточно высокой степени готовности ведутся переговоры с потенциальными интересантами", - уточнил Соколов.

В прошлом году банк продал 15 объектов недвижимости за 9 млрд рублей. По словам Соколова, всего совокупный портфель банка включает 1,5 млн кв. м недвижимости, его общая стоимость достигает 26 млрд рублей. Объекты расположены в 20 субъектах РФ, в основном они сконцентрированы в Московском регионе.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

Архитектор с престижной наградой

Британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид стала первой в истории женщиной-архитектором, удостоенной одной из самых престижных наград в области архитектуры - Притцкеровской премии. Она была вручена ей в 2004 году в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. В 2010 и 2011 годах она также становилась лауреатом высшей архитектурной награды Великобритании - премии Стерлинга Королевского института Британской архитектуры. За создание бакинского Центра Гейдара Алиева Заха Хадид получила премию за лучший дизайн музея на планете, чего ранее не удостаивалась ни одна женщина-архитектор.

По проектам Хадид построены, в частности, лондонский Центр водных видов спорта, станция канатной дороги в австрийском Инсбруке, центральное здание завода BMW в немецком Лейпциге, отель Puerta America в Мадриде, Национальный музей искусств XXI века в Риме, Центр Гейдара Алиева в Баку. В Москве по ее проекту были построены жилой комплекс "Живописная Тауэр", бизнес-центр Dominion Tower, и футуристический особняк предпринимателя Владимира Доронина в Подмосковье. Хадид умерла в 2016 году в возрасте 65 лет.

Dominion Tower был построен в 2015 году. Общая площадь здания составляет около 22 тыс. кв. м, из них 10 тыс. кв. м приходится на офисные помещения. В деловом центре, в частности, располагается Фонд ЖКХ.