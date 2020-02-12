В "Лукойле" заявили, что готовы выполнить все рекомендации Минэнерго по сделке ОПЕК+

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" готов выполнить все рекомендации Минэнерго РФ по выполнению условий сделки ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов перед встречей представителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"[Намерены обсудить] взаимодействие с ОПЕК +. Что скажут - то и будем делать", - сказал Маганов. "Я со всем согласен", - добавил он, отвечая на вопрос о готовности компании к дальнейшему сокращению добычи.

В среду глава Минэнерго проведет совещание с российскими нефтяниками по вопросу дальнейшей реализации сделки ОПЕК+.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации.