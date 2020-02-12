{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В "Лукойле" заявили, что готовы выполнить все рекомендации Минэнерго по сделке ОПЕК+

Ранее технический комитет организации вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" готов выполнить все рекомендации Минэнерго РФ по выполнению условий сделки ОПЕК+. Об этом журналистам сообщил первый исполнительный вице-президент "Лукойла" Равиль Маганов перед встречей представителей нефтяных компаний с министром энергетики РФ Александром Новаком.

"[Намерены обсудить] взаимодействие с ОПЕК +. Что скажут - то и будем делать", - сказал Маганов. "Я со всем согласен", - добавил он, отвечая на вопрос о готовности компании к дальнейшему сокращению добычи.

В среду глава Минэнерго проведет совещание с российскими нефтяниками по вопросу дальнейшей реализации сделки ОПЕК+.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ провел в Вене экстренное совещание, на котором вынес рекомендацию усилить сокращение добычи на второй квартал на 600 тыс. б/с, а в целом текущее сокращение продлить до конца 2020 года. Россия предложение пока не поддержала, запросив время на внутренние консультации.

Теги
АвстрияНовак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Минпромторг не ожидает дефицита смартфонов в РФ на фоне коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС