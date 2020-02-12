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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Госдумы поддержал наделение СФ правом назначать главу Счетной палаты

Вопрос назначения и освобождения от должности зампредседателя Счетной палаты предлагается отнести к компетенции Государственной думы

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду поддержал перераспределение полномочий между палатами Федерального собрания в части назначения руководства Счетной палаты.

Комитет рекомендовал включить в президентский законопроект об изменениях в Конституции поправку, согласно которой Совет Федерации будет назначать и освобождать от должности председателя Счетной палаты, а вопрос назначения и освобождения от должности зампредседателя Счетной палаты предлагается отнести к компетенции Государственной думы.

Еще одна поправка призвана закрепить в Основном законе положение о том, что Совет Федерации заслушивает ежегодные доклады генпрокурора РФ о состоянии законности и правопорядка в стране. В Основном законе также предлагается записать, что Госдума каждый год заслушивает отчеты Центробанка.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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