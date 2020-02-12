Минфин разместил ОФЗ-ПД почти на 63,5 млрд рублей

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26232 с погашением 6 октября 2027 года на сумму 63,495 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 106,892 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 100,5419% к номиналу, средневзвешенная доходность - 6% годовых.

Ранее сегодня Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года на сумму 58,447 млрд рублей под 6,38% годовых.