В Минсельхозе сообщили, что квота на ввоз помидоров из Турции в Россию еще не выбрана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Установленная в размере 150 тыс. тонн квота на ввоз помидоров из Турции в Россию еще не выбрана, пока было поставлено около 144 тыс. тонн продукции. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе.

"В настоящее время из ранее установленной квоты на ввоз томатов из Турции выбран объем более 144 тыс. тонн", - сообщил официальный представитель министерства.

Он также отметил, что приказ Минсельхоза с изменением квоты для помидоров, импортируемых из Турции, в настоящий момент подписан и готовится к направлению на регистрацию в Минюст.

"Увеличение квоты на 50 тыс. тонн до 200 тыс. тонн не окажет существенного влияния на внутренний рынок из-за незначительной доли этого объема в масштабах рынка", - добавили в Минсельхозе.

31 января 2020 года на федеральном портале проектов нормативных актов появился проект приказа Минсельхоза, в котором министерство предлагает увеличить квоту на ввоз турецких помидоров в Россию еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год.

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. С 1 ноября 2017 года до начала 2018 года в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. Ранее поставки этой продукции были запрещены.