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NYT: Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде

Американские и канадские власти заявили, что на этапе производства рулевой системы автомобилей могла быть допущена неисправность, которая может привести к затруднениям при управлении и повысить вероятность аварии

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Американская компания Tesla предпринимателя Илона Маска отзывает 15 тыс. электромобилей Model X. Об этом сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на американские и канадские власти.

По ее данным, Национальное управление по безопасности движения автотранспорта США и Министерство транспорта Канады считают, что на этапе производства рулевой системы автомобилей могла быть допущена неисправность, которая может привести к затруднениям при управлении транспортным средством и в результате повысить вероятность аварии. По данным газеты, речь идет об автомобилях 2016 модельного года, произведенных не позже середины октября. The New York Times отмечает, что в 2018 году компания по схожей причине отозвала 123 тыс. электромобилей Model S того же года выпуска, на которых в итоге были заменены некоторые детали.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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