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Якутский газоперерабатывающий завод планирует вдвое увеличить производство СУГ в 2021 году

На предприятии намерены применить новую технологию извлечения пропан-бутановой смеси из природного газа

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Якутский газоперерабатывающий завод нефтегазового предприятия ОАО "Сахатранснефтегаз" планирует в 2021 году в два раза увеличить производство сжиженных углеводородных газов (СУГ). Это станет возможным после модернизации газофракционирующей установки (ГФУ), сообщил ТАСС в четверг директор компании Владимир Романов.

"Мы хотим применить новую технологию извлечения пропан-бутановой смеси из природного газа. Существующая технология позволяет [нам] извлекать 30-40% пропан-бутана из природного газа, а новая технология позволит до 90-95%. Так, мы увеличим один из наших продуктов, который востребован на рынке Якутска. Это пропан-бутановая смесь, которая используется для автомобильного транспорта", - сказал Романов.

Он отметил, что модернизацию планируют закончить в 2021 году. "Сейчас мы выпускаем 7,5 тыс. тонн в год пропан-бутановой смеси. Увеличить предполагаем до 14-16 тыс. тонн", - добавил Романов.

Модернизация ГФУ вошла в инвестиционную программу ОАО "Сахатранснефтегаз" на 2019-2023 годы. Финансирование будет осуществляться из собственных и заемных средств.

Помимо того, на заводе планируется установка по производству сжиженного природного газа (СПГ), которая позволит обеспечить газом удаленные села в Якутии, где не могут провести магистральный газопровод из-за больших расстояний. Проектирование установки начнется в этом году, реализация запланирована в 2023 году. "Такие населенные пункты есть вдоль ФАД "Вилюй", мы в первую очередь хотим заняться газификацией пяти населенных пунктов после появления нового продукта. Это Магарас, Орто-Сурт, Лекечен, Илбенге, Эбя (находятся в Горном и Вилюйском районах в Якутии). В том числе в рамках работы с правительством рассматриваем возможность газификации удаленных населенных пунктов как Тикси (поселок в Булунском районе, относится к арктическим)", - сказал Романов. Кроме того, сжиженный природный газ представляет интерес как газомоторное топливо для большегрузной и железнодорожной техники, для выработки электроэнергии в качестве топлива для дизельных комплексов.

О заводе

Якутский газоперерабатывающий завод был полностью введен в эксплуатацию в 1999 году. Создание Якутского ГПЗ позволило производить подготовку более 50% природного газа, который далее подается в сети Якутска и центральных районов республики. Помимо подачи газа, завод извлекает дополнительную продукцию - сжиженный газ и бензиновую фракцию.

ОАО "Сахатранснефтегаз" создано в 2003 году. Его акционерами являются Республика Саха (Якутия) в лице министерства имущественных и земельных отношений республики (91,24%) и ОАО "Республиканская инвестиционная компания" (8,76%). Основным видом деятельности является транспортировка газа по магистральным газопроводам общей протяженностью 2693 км, эксплуатация газораспределительных сетей в городах и населенных пунктах - протяженностью 4348 км.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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