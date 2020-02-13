Минкомсвязь проработает вопрос предоставления госуслуг с помощью голосового помощника

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ проработает вопрос предоставления госуслуг при помощи голосового помощника. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев во время проведения "Урока цифры" в Москве.

"У нас как у министерства стоит [задача] скоро [начать] госулуги предоставлять в режиме диалога с помощником. Мы вот навык начали развивать у "Алисы", чтобы можно было задать вопрос: "Как получить паспорт?". И дальше, чтобы он [голосовой помощник] провел через эту историю, ты биометрически идентифицировался и уже пришел за готовым паспортом", - сказал чиновник.

Также Шадаев отметил, что тема голосовых помощников революционная. "Скоро она поменяет весь интерфейс взаимодействия человека и компьютера, мы уйдем от клавиатур, этого набора текста в смартфонах, все будет только через голос", - добавил министр.

Голосовой помощник "Яндекса" "Алиса" был запущен осенью 2017 года. Благодаря запрограммированным навыкам система имитирует живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.