Минфин повысил прогноз роста ВВП России до 1,9%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год повышен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента РФ. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

"Дополнительные меры социальной поддержки, обозначенные в послании [президента], также окажут влияние на прогноз социально-экономического развития в текущем году… В этой связи, учитывая оценку воздействия на экономику, был пересчитан прогноз темпов роста экономического развития в текущем году с 1,7 до 1,9% в год", - заявил Силуанов.

По его словам, в 2020 году рост реальных располагаемых доходов населения будет выше той траектории, которая была учтена в изначальном прогнозе, также повышен прогноз по потребительскому спросу.