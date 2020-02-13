МЭА прогнозирует рекордное за 10 лет падение темпов роста мирового спроса на нефть

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году на 365 тыс. баррелей в сутки, до 825 тыс. баррелей в сутки - рекордно низкого уровня с 2011 года из-за влияния коронавируса нового типа. Об этом говорится в февральском отчете агентства.

"Для всего 2020 года мы ухудшили наш прогноз на 365 тыс. баррелей в сутки - до 825 тыс. баррелей в сутки - самого низкого показателя с 2011 года", - отмечается в документе. Пересмотрен в сторону снижения и рост спроса в 2019 году - 80 тыс. баррелей в сутки - до 885 тыс. баррелей в сутки на фоне более низкого, чем ожидалось, показателя по потреблению в странах ОЭСР.

Вспышка коронавируса уже ударила по потреблению нефти в Китае, который является крупнейшим в мире импортером этого вида сырья. Так в первом квартале мировой спрос упадет, по оценкам МЭА, на 435 тыс. баррелей в сутки.

"На мировой спрос на нефть существенное негативное влияние оказало распространение коронавируса и широкомасштабное замедление темпов роста экономики Китая. Спрос на нефть, как ожидается, снизится на 435 тыс. баррелей в день в первом квартале 2020 года, что может стать первым квартальным снижением (показателя - прим. ТАСС) за более чем 10 лет", - отмечается в отчете.

В МЭА убеждены, что сравнивать влияние коронавируса на спрос со вспышкой атипичной пневмонии, которая имела место в 2003 году также в Китае, не совсем правильно. "Роль Китая для рынка нефти с тех пор очень сильно изменилась, так как он стал центральной точкой для поставочных цепочек", - пишут эксперты агентства. В 2003 году спрос на нефть в Китае оценивался в 5,7 млн баррелей в сутки, тогда как в 2019 году он увеличился до 13,7 млн баррелей в сутки (14% от всего мирового потребления). Более того, на Китай пришлось две трети всего роста мирового спроса в 2019 году, заключают в МЭА.

До появления эпидемии рынок нефти должен был прийти в равновесие во второй половине 2020 года под действием усиленного сокращения добычи странами ОПЕК+.

Рост поставок "не ОПЕК"

В отчете также говорится, что рост предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2020 году составит 2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом МЭА не указывает на пересмотр своего январского прогноза в 2,1 млн б/с.

Распространение коронавируса скажется не только на объемах спроса на нефть, но и на предложении стран ОПЕК и "не ОПЕК", отметило агентство. Так, уже пострадали от снижения спотовых цен на нефть Ангола, Оман и Конго, которые поставляют около 70% добываемой у себя нефти в Китай, говорится в отчете. Также воздействие вируса на спотовые цены ощутила Бразилия, экспортирующая 60% добываемой у себя нефти в Китай. При этом Россия и Саудовская Аравия почувствовали влияние коронавируса на рынок в меньшей степени, поскольку не так сильно зависят от поставок нефти в КНР.