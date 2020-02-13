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Xiaomi представила новые флагманские смартфоны

Продажи Mi10 и Mi10 Pro по всему миру начнутся 14 февраля
Описание
© REUTERS/Stringer

ТАСС, 13 февраля. Xiaomi официально представила свой флагманский смартфон Mi10 и его топовую версию Mi10 Pro. Об этом говорится в четверг на странице производителя в социальной сети Weibo.

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Гаджеты новой линейки Xiaomi оснащены AMOLED-дисплеями (где каждый пиксель подсвечивается отдельным диодом) диагональю 6,67 дюймов (около 17 см) с разрешением 2340 на 1080 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Устройства поддерживают открытый стандарт видео высокого динамического диапазона HDR10+, а также могут снимать видео в разрешении 8К. Обе модели обладают оперативной памятью LPDDR5 (8 или 12 Гб в зависимости от комплектации) и флеш-памятью UFS 3.0.

Mi10 может быть оборудован флеш-накопителями на 128 или 256 Гб, Mi10 Pro - до 512 Гб. Смартфоны поддерживают стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6. Смартфон оснащен четырьмя задними камерами на 108, 13, 2 и 2 Мп, на Mi10 Pro установлены камеры с разрешением 108, 20, 12 и 8 Мп.

Емкость аккумулятора Mi10 составляет 4780 мА*ч с возможностью быстрой зарядки мощностью 30 Вт (за 65 минут), в то время как аккумулятор Mi10 Pro расчитан на 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт (за 50 минут).

Компания в четверг начала принимать предзаказы на флагманские смартфоны. Продажи по всему миру начнутся 14 февраля.

Стоимость модели Mi10 стартует с 3999 юаней (около $573), а Mi10 Pro - с 4999 юаней (примерно $716).

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