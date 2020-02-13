Якутия выделит 20 млрд рублей на возмещение затрат на строительство моста через Лену

ЯКУТСК, 13 февраля. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) планирует направить порядка 20,2 млрд рублей на возмещение затрат концессионера на строительство моста через реку Лена и расходов на его эксплуатацию, сообщила в четверг в пресс-служба правительства региона.

"Платежи из бюджета Республики Саха (Якутия) по инвестиционному и эксплуатационному платежам в течение 19 лет эксплуатации (предполагается до 2044 года) составят 20,2 млрд рублей. Источником платежей будет дорожный фонд республики. При этом платежи государства будут ежегодно сокращаться с 30% до 5% от общего объема дорожного фонда", - говорится в сообщении.

В правительстве пояснили, что инвестиционный платеж включает в себя выплаты по кредитным обязательствам, а эксплуатационные расходы подразумевают содержание и проведение текущих ремонтов моста и подъездных путей.

Общая стоимость проекта оценивается в 83,4 млрд рублей с учетом НДС. Из них 29,1 млрд рублей - составят средства частного инвестора, остальное предполагается выделять из федерального и регионального бюджетов. Доход концессионера обеспечат также платежи за проезд по мосту.

О проекте

Консорциум группы "ВИС" и "РТ-Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания" - стал победителем торгов на строительство автомобильного моста через Лену. "РТ-Развитие бизнеса" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС - 66,6%.

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн т в год.

Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Протяженность самого мостового перехода составит 3,12 км, подъездных подходов к нему - 10,9 км. По условиям концессии, проектирование и госэкспертиза должны завершиться к середине 2021 года, строительство моста начнут в четвертом квартале 2021 года.

Согласно паспорту объекта на строительство моста через Лену, капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей.