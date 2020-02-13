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Китайская вирусная пневмония

Еврокомиссар: точно прогнозировать последствия вспышки коронавируса сейчас невозможно

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что пока не известно сколько будет продолжаться эпидемия, и какой будет ее масштаб

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Точный экономический прогноз последствий распространения коронавируса сейчас представить невозможно, пока не известно сколько будет продолжаться эпидемия, и какой будет ее масштаб. Это признал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя в четверг зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

В документе говорится, что базовый сценарий ЕК предполагает "ограниченное влияние коронавируса на мировую экономику" и что пик эпидемии будет пройден в первом квартале 2020 года. Однако Джентилони был вынужден признать, отвечая на вопросы журналистов, что "это не прогноз, а предположение, из которого исходила ЕК".

"К сожалению, базовый сценарий - это наше предположение, это не прогноз. Точный прогноз подготовить сегодня не представляется возможным, пока не известна продолжительность эпидемии и ее масштаб, - отметил он. - В целом, вспышка этого заболевания остается серьезным риском для снижения мировой экономики".

"Последние изменения в наш зимний прогноз были внесены в первых числах февраля. Поэтому сейчас очень рано давать точные оценки по коронавирусу, - заключил он. - Мы сможем представить более точный анализ ситуации в нашем весеннем прогнозе (который будет опубликован в мае - прим. ТАСС)".

Базовый сценарий

Представленный в зимнем прогнозе ЕК базовый сценарий предполагает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет ограниченным, пик эпидемии будет пройден в 1-м квартале 2020 года. В числовом отношении Еврокомиссия оставила без изменений свой прогноз роста ВВП в зоне евро, который составит 1,2% в 2020 и 2021. Такие же показатели были приведены в осеннем прогнозе Еврокомиссии. Что касается инфляции в зоне евро, то ЕК незначительно повысила свои ожидания. В 2020 году инфляция составит 1,3%, а в 2021 году - 1,4%. В осеннем прогнозе эти показатели были 1,2% и 1,3% соответственно.

"Мы исходим из того, что влияние коронавируса на китайскую экономику проявится главным образом в первом квартале 2020 года, что скажется на глобальной экономике. Однако, это наше базовое предположение, это не прогноз, поскольку многое будет зависеть от мер по контролю распространения заболевания, принимаемых руководством Китая", - заявил Джентилони.

История болезни

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 1,3 тыс. человек, выздоровели около 6 тыс., инфицированы 59,8 тыс.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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