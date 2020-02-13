BMW отзывает в России 1652 автомобиля из-за возможных проблем с подушкой безопасности

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает 1 тыс. 652 автомобиля марки BMW третьей серии (E46), реализованных с января 1998 года по декабрь 2000 года, говорится в сообщении Росстандарта.

На некоторых автомобилях подушка безопасности оснащена одноступенчатым газогенератором типа "NADI". Эксперты предположили, что газогенератор этого типа со временем может разгерметизироваться.

На автомобилях, которые отзывают, будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе подушки безопасности. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене.

В Росстандарте отметили, что все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.