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Омский НПЗ сообщил, что Росприроднадзор не выявил нарушений во время проверки завода

Ранее от жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. Источник загрязнений пока не установлен

ОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора не выявило нарушений природоохранного законодательства во время внеплановой проверки на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Об этом сообщает пресс-служба завода.

Заключение прописано в протоколе проверки, который поступил из управления Росприроднадзора на предприятие, уточнили ТАСС на ОНПЗ.

"По итогам внеплановой проверки, проводившейся на Омском НПЗ с 14 января по 10 февраля 2020 года, нарушений природоохранного законодательства не выявлено", - говорится в сообщении завода.

Получить оперативный комментарий Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора ТАСС не удалось.

7 и 8 января в атмосфере Омска было зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. 14 января в воздухе было обнаружено превышение ПДК в 1,1 раза ядовитого хлороводорода. Источник загрязнений пока не установлен.

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