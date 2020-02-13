Омский НПЗ сообщил, что Росприроднадзор не выявил нарушений во время проверки завода

ОМСК, 13 февраля. /ТАСС/. Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора не выявило нарушений природоохранного законодательства во время внеплановой проверки на Омском нефтеперерабатывающем заводе (ОНПЗ). Об этом сообщает пресс-служба завода.

Заключение прописано в протоколе проверки, который поступил из управления Росприроднадзора на предприятие, уточнили ТАСС на ОНПЗ.

"По итогам внеплановой проверки, проводившейся на Омском НПЗ с 14 января по 10 февраля 2020 года, нарушений природоохранного законодательства не выявлено", - говорится в сообщении завода.

Получить оперативный комментарий Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора ТАСС не удалось.

7 и 8 января в атмосфере Омска было зафиксировано превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) этилбензола (1,8-2,8 ПДК), сероуглерода (2,68 ПДК), сероводорода (1,13-2,1 ПДК), оксида углерода (1,2 ПДК) и оксида азота (0,82-1,1 ПДК). От жителей города поступило более 300 жалоб на химический запах. 14 января в воздухе было обнаружено превышение ПДК в 1,1 раза ядовитого хлороводорода. Источник загрязнений пока не установлен.