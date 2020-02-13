ЦБ считает необходимым обязать банки рассматривать жалобы клиентов в установленный срок

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Банк России предлагает обязать финансовые организации рассматривать жалобы клиентов, при этом должен быть установлен срок ответа на обращения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на организованной Ассоциацией банков России ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.

"Мы считаем, что нужно вводить обязанность для финансовых организаций рассматривать жалобы клиентов и установить срок ответа на них. Это не будет влиять на то, что клиент может обратиться в нашу службу по защите прав потребителей, но при этом у людей появится понимание, сколько времени реально займет решение случая, и люди не будут отказываться от отстаивания своих законных интересов, потому что столкнулись с волокитой", - сказала она, добавив, что это пойдет на пользу репутации финансовых организаций.

По словам главы регулятора, зачастую финансовые организации, куда обращаются люди, которые считают свои права нарушенными, даже не отвечают на жалобы и начинают реагировать только после поступления жалобы уже в ЦБ.

ЦБ будет двигаться в сторону защиты добросовестных клиентов, отметила Набиуллина.

"Мы отдельно будем обсуждать тему заградительных тарифов на отдельные операции. Здесь нам нужно найти баланс, потому что жалуются абсолютно добросовестные клиенты банков, малый и средний бизнес на такие заградительные тарифы, с другой стороны - нам нужно сохранить заслон для разного рода обманщиков, лиц, которые пользуются для проведения сомнительных операций", - сказала она.