Объединенная металлургическая компания покупает "Белэнергомаш-БЗЭМ"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Объединенная металлургическая компания (ОМК) договорилась в приобретении 100% акций белгородской энергомашиностроительной компании "Белэнергомаш-БЗЭМ", следует из сообщения компании.

Приобретение этого актива позволит ОМК выйти на новые рынки - металлоконструкций и котельного оборудования, а также расшить сегмент производства деталей трубопроводов с новыми свойствами для атомной промышленности.

"Наша цель - за счет синергии с другими заводами ОМК усилить позиции "Белэнергомаша" как лучшего в стране производителя продукции для атомной промышленности, ведущего производителя металлоконструкций, котлов и котельного оборудования. Уверена, что интеграция опыта и технических школ всех наших предприятий позволит создать новые уникальные продукты для наших потребителей", - прокомментировала сделку председатель правления ОМК Наталья Еремина, которую цитирует пресс-служба.

"Белэнергомаш - БЗЭМ" производит соединительные элементы трубопроводов, трубы, сильфонные компенсаторы, котельное оборудование, строительные металлоконструкции. Продукция "Белэнергомаша" поставляется на все атомные электростанции России и за рубеж, трубопроводы из Белгорода используются в Китае, Иране, Индии. На предприятии работают 3,6 тыс. человек.

ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру и рессоры. В составе ОМК семь предприятий металлургической отрасли.