Союз производителей алкоголя оценил долю нелегального спиртного на рынке России в 30%

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет порядка 30%, заявил в четверг президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире телеканала РБК.

По его словам, на российском рынке алкогольной продукции "в худшие моменты" доля нелегальной продукции составляла до 55% всего оборота. "Сейчас мы считаем, что он (этот показатель - прим. ТАСС) находится где-то на 30%", - отметил Косарев.

Глава союза напомнил, что объем потребления алкоголя уменьшается как в стране, так и в мире. Вместе с тем, по его словам, еще большими темпами уменьшается нелегальный оборот, за счет чего объем легально продаваемого алкоголя растет.