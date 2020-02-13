Власти Дагестана зарегистрировали первые пять резидентов ТОР "Дагестанские Огни"

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Первые пять предпринимателей зарегистрированы резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Дагестанские Огни", сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов на пресс-конференции в четверг в Махачкале.

"По [территории опережающего развития] "Дагестанские Огни" - нам в прошлом году удалось привлечь небольшие проекты, пять предпринимателей получили статус резидента ТОР. Мы активно работаем вместе с этими предпринимателями. Бизнес-сообщество ведет работу по реализации этих проектов", - сказал Султанов.

По его словам, власти республики "будут их поддерживать, будут подключены и все возможные институты развития".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Дагестана, среди резидентов ТОР такие предприятия, как ООО "Огнигазоблок" (производство неавтоклавного газобетона), ООО "Дагогнинский завод строительных материалов" (производство пеплоблоков), ООО "ЮгРесурс" (строительство бетоносмесительного завода), ООО "Агростройтехнология" (организация производства деревянной тары - ящиков, контейнеров, паллет) и ООО "Транстрейд (строительство логистического центра).

В октябре прошлого года мэр города Дагестанские Огни Зейдулла Гашимов в интервью ТАСС сообщал, что до конца 2019 года в ТОР должно быть зарегистрировано четыре-пять резидентов, общий объем инвестиций составит более 200 млн рублей, и будет создано около 60 рабочих мест.

Дагестанские Огни - моногород в Дагестане, расположен в 8 км от Дербента и является его городом-спутником. В настоящее время в Дагестанских Огнях проживают более 30 тыс. человек. В декабре 2018 года город получил статус территории опережающего развития.