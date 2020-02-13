Экспорт производимой в Дагестане стеклотары за год возрос вдвое

МАХАЧКАЛА, 13 февраля. /ТАСС/. Экспорт производимой в Дагестане стеклотары увеличился в 2019 году в два раза - до $4 млн. Об этом сообщил в четверг министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов на пресс-конференции в Махачкале.

"У нас достаточно высокие темпы показывает "ДагестанСтеклоТара". В прошлом году мы по экспорту стеклотары в два раза приросли - с 2 до $4 млн", - сказал он.

По его словам, в целом в республике стекольная промышленность "развивается достаточно серьезно". "[В Дагестане в 2019 году] на более чем 2 млрд рублей произведена стекольная продукция", - отметил глава министерства.

Он добавил, что "ДагестанСтеклоТара" начинает реализацию проекта по модернизации и расширению цеха для производства отвечающей евростандартам стеклотары, общий бюджет проекта составляет около 2 млрд рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономики и территориального развития республики, ОАО "ДагестанСтеклоТара" (город Дагестанские Огни) является единственным производителем в республике стеклотары, экспорт товаров осуществляется в Азербайджан, Грузию и Армению.